ضبط 8 شركات ومكاتب سياحية غير مرخصة تنظم رحلات حج وعمرة مزيفة



كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط 5 شركات و3 مكاتب سياحية غير مرخصة، لقيامها بالنصب على المواطنين بزعم تنظيم رحلات حج وعمرة وبرامج سياحية.

أكدت تحريات قطاع الأمن العام أن القائمين على هذه الشركات والمكاتب استولوا على مبالغ مالية من المواطنين مقابل تنظيم برامج سياحية مزعومة، وأوهموهم بأنهم شركات سياحية مرخصة، على الرغم من عدم امتلاكهم تراخيص قانونية. كما قاموا بالترويج لأنشطتهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، واستخدموا مقرات مؤقتة في شقق مستأجرة.

بعد تقنين الإجراءات، تم ضبط المسؤولين عن هذه الأنشطة، وعُثر داخل الشركات والمكاتب على مجموعة من المضبوطات أبرزها: "أختام خاصة بالشركات، جوازات سفر للمواطنين، إيصالات استلام نقدية، تأشيرات سفر لرحلات دينية، وبرامج سياحية مزورة.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتهمين، وجارٍ عرضهم على النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.