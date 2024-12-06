ورثة العندليب يشكون شركة و3 جرائم بشعة.. الجيزة في 24 ساعة

كتب - محمد شعبان:

3 جرائم بشعة سجلتها محافظة الجيزة خلال الـ24 ساعة الماضية ما بين سائق أضرم النار في جسد زميله وعامل غرز سلاحه الأبيض في صدر آخر وأخ مزق بطن شقيقه.

البداية من قطاع الجنوب، قُتل عاطل على يد شقيقه بطعنة نافذة في البطن إثر مشاجرة نشبت بينهما بقرية المرازيق مركز البدرشين بسبب خلافات على الميراث.

ومن الجنوب إلى الوسط وتحديدًا الدقي، أنهى عامل جمع خردة حياة آخر بطعنة نافذة بالصدر بسبب خلافات بينهما وتمكن ضباط المباحث من ضبطه بعد هروبه.

قطاع الغرب سجل شروع سائق مركبة توك توك في قتل زميله، أحضر بنزينًا وسكبه على جسمه ثم أشعل فيه النار؛ بسبب خلاف على أولية تحميل الركاب ونقل المصاب إلى المستشفى للعلاج.

بعيدًا عن عالم الجريمة، حرر محام وكيلا عن ورثة عبد الحليم حافظ محضرًا ضد إحدى الشركات؛ يتهمها بإذاعة مقاطع غنائية للعندليب بحفل غنائي دون الحصول على تصريح من الورثة.