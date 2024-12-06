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ضبط 42 ألف مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

02:16 م الجمعة 06 ديسمبر 2024

حملة مرورية-أرشيفية

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كتب- علاء عمران:

واصلت الإدارة العامة للمرور حملاتها المرورية على مستوى الجمهورية، بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة، حيث أسفرت الجهود المبذولة خلال الـ 24 ساعة الماضية عن ضبط 41817 مخالفة مرورية متنوعة.

وشملت المخالفات المضبوطة العديد من الانتهاكات، من أبرزها 780 مخالفة سير بدون تراخيص، و22 مخالفة من قيادة دراجات نارية بدون تراخيص، و25822 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، بالإضافة إلى 1406 مخالفات استخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة، و20 مخالفة موقف عشوائي، و19 مخالفة تتعلق بشروط التراخيص.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين، في إطار جهود وزارة الداخلية المستمرة لضبط المخالفات المرورية وتعزيز الأمن على الطرق.

42 ألف مخالفة مرورية ديريات الأمن خالفة تجاوز السرعة
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