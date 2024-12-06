ضبط 80 ألف نسخة من المطبوعات التجارية المقلدة في مطبعة غير مرخصة بالقاهرة



كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط مالك مطبعة غير مرخصة في دائرة قسم شرطة السلام أول بالقاهرة، وذلك بعد قيامه بطباعة مطبوعات تجارية بدون أي تفويض أو إذن قانوني من أصحاب الحقوق المادية والأدبية.

وبعد تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية، تم استهداف المطبعة وضبط مالكها. وأسفرت عملية التفتيش عن العثور على 80 ألف نسخة من المطبوعات التجارية تشمل علب كرتونية جاهزة وتحت التجهيز لمنتجات غذائية ومستحضرات تجميل لشركات مجهولة، دون تفويض أو إذن قانوني.

وبمواجهته، اعترف المتهم بارتكاب المخالفات بهدف تحقيق ربح مادي غير مشروع. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وجارٍ عرض القضية على النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.