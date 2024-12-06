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الأمن يداهم مصنعًا لإنتاج مستحضرات تجميل مجهولة المصدر في المعادي

01:04 م الجمعة 06 ديسمبر 2024

ارشيفية

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كتب- علاء عمران

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط ثلاثة أشخاص مقيمين بدائرة قسم شرطة المعادي، لقيامهم بإدارة مصنع لإنتاج مستحضرات التجميل بدون ترخيص.

أسفرت عملية التفتيش داخل المصنع عن ضبط كميات كبيرة من مستحضرات التجميل بمختلف الأنواع، بالإضافة إلى عبوات مستحضرات تجميل معبأة وأخرى فارغة معدة للتعبئة. كما تم العثور على كمية من المواد الخام المستخدمة في التصنيع، والتي كانت جميعها مجهولة المصدر، وكذلك ماكينات للتعبئة والخلط، وميزان يدوي.

وبمواجهتهم، اعترف المتهمون بحيازتهم للمضبوطات بقصد الإتجار بها لتحقيق أرباح غير مشروعة.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين وتولت النيابة التحقيق.

الأجهزة الأمنية مديرية أمن القاهرة قسم شرطة المعادي مستحضرات التجميل
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