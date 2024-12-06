تحويلات مرورية جديدة بشارع حسن المأمون لمدة 3 أيام.. إليك التفاصيل

كتب- محمد الصاوي:

أعلنت الإدارة العامة لمرور القاهرة عن تنفيذ تحويلات مرورية بشارع حسن المأمون ضمن مشروع إنشاء محطة مونوريل العاصمة الإدارية رقم 6.

ستغلق الإدارة شارع حسن المأمون بالكامل لمسافة 200 متر في كلا الاتجاهين من الساعة 12:05 صباحًا حتى الساعة 6 صباحًا، بدءًا من يوم الجمعة 6 ديسمبر 2024 ولمدة 3 أيام.

تفاصيل الغلق

- القادم من شارع حسن الشريف (مسجد السلام) باتجاه محور شنزو آبي يغلق الوصلة بين شارع الشركات ومطلع كوبري سبيل المؤمنين.

- القادم من محور شنزو آبي باتجاه حسن المأمون يغلق المسطح من منزل كوبري سبيل المؤمنين وحتى شارع الورش.

- غلق مطلع كوبري سبيل المؤمنين للقادم من الوفاء والأمل باتجاه حسن المأمون.

التحويلات المرورية

- القادم من حسن المأمون باتجاه محور المشير يسلك يسارًا الفتحة المستحدثة بجزيرة المنتصف أمام شارع الورش، ثم يمينًا إلى محور شنزو آبي، والدوران والعودة تجاه الوفاء والأمل ومحور المشير.

- القادم من محور المشير باتجاه كوبري سبيل المؤمنين يسلك مسطح الكوبري تجاه محور شنزو آبي، ثم يمينًا إلى شارع المسبك والدوران والعودة لمحور شنزو آبي، ثم يمينًا إلى شارع الورش باتجاه حسن المأمون.

- القادم من طريق الخدمة بمحور شنزو آبي يتجه إلى شارع الورش نحو مناطق حسن المأمون.

أوضحت الإدارة أنها ستعين الخدمات المرورية وتنسق مع الشركات المنفذة لوضع الإشارات والمساعدات الفنية لضمان سلامة المواطنين وتسيير الحركة المرورية.