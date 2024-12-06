ميراث الدم.. أخ يشق بطن شقيقه في البدرشين

كتب - محمد شعبان:

كشفت تحريات الإدارة العامة لمباحث الجيزة برئاسة اللواء محمد الشرقاوي ملابسات مقتل عاطل طعنًا بسكين على يد أخيه بمركز البدرشين جنوب الجيزة.

تلقى العميد محمد مختار رئيس مباحث قطاع الجنوب إخطارًا من إدارة شرطة النجدة باستقبال مستشفى البدرشين المركزي جثة ثلاثيني ووجود شبهة جنائية في الوفاة.

تحريات وحدة المباحث بينت أن مشادة كلامية نشبت بين الضحية "أشرف خلف" 39 سنة، وأخيه بسبب خلاف على الميراث تطورت إلى مشاجرة بقرية المرازيق، سدد على إثرها الثاني للأول طعنة نافذة في البطن أودت بحياته.

بتقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم وأداة الجريمة، وأقر بارتكاب الواقعة، وأمرت النيابة العامة بحبسه على ذمة التحقيقات.