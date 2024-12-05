إنقاذ مصاب باختناق في حريق شقة بالطالبية

كتب - محمد شعبان:

أصيب شخص بحالة اختناق في حريق شقة بمنطقة الطالبية غرب الجيزة مساء الخميس.

تلقى مأمور القسم إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة وارتفاع ألسنة اللهب من عقار بشارع العروبة.

دفع مدير إدارة الدفاع المدني بسيارتي إطفاء بقيادة نائبه بالتنسيق مع مأمور القسم ومفتش الفرقة.

تبين بالفحص نشوب حريق بشقة بالطابق الثالث لعقار مكون من ٤ طوابق بجوار واحة عمر، مما أسفر عن حالة اختناق نقل إلى مستشفى الهرم للعلاج.