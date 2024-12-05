ضبط عاطلين بحوزتهما 9 قطع سلاح في حملة أمنية مكثفة بدمنهور

كتب- علاء عمران:



ألقت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، القبض على تشكيل عصابي تخصص في تجارة الأسلحة النارية بدمنهور.



أكدت تحريات قطاع الأمن العام بالتعاون مع الأجهزة الأمنية في مديرية أمن البحيرة تورط شخصين لهما سجلات جنائية، في تشكيل عصابي تخصص في الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.

كشفت المعلومات أن المتهمين، وهما عاطلان يقيمان في دائرة قسم شرطة دمنهور، اتخذا من المنطقة مسرحًا لنشاطهما الإجرامي.

نجحت القوات الأمنية في ضبط المتهمين، وعُثر بحوزتهما على 9 قطع أسلحة نارية، بينها بندقيتان خرطوش و7 فرد خرطوش، إضافة إلى عدد من الطلقات.

اتُّخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وأُحيل المتهمان إلى النيابة للتحقيق.