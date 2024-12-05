لاعب معروف يدهس 3 أشخاص بسيارته الفارهة في أوسيم.. والأمن: هربان

كتب - محمد شعبان:

صدم لاعب الكرة المعروف "رجب.ع" بسيارته الفارهة 3 أشخاص يستقلون دراجة نارية بمركز أوسيم شمال الجيزة، اليوم الخميس.

مأمور مركز أوسيم تلقى إخطارًا من إدارة شرطة النجدة باستقبال أحد المستشفيات 3 مصابين إثر حادث سير بدائرة المركز.

التحريات الأولية بينت أن لاعب الكرة المعروف اصطدم بسيارته بدراجة تقل 3 أشخاص فأطاح بهم على الأرض محدثًا إصابتهم بكدمات وجروح متفرقة بالجسم نقلوا على إثرها للمستشفى.

اللاعب - حتى كتابة هذه السطور- لم يقبض عليه أو يسلم نفسه للشرطة، فيما استعلم رئيس المباحث عن حالة المصابين.