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لاعب معروف يدهس 3 أشخاص بسيارته الفارهة في أوسيم.. والأمن: هربان

04:05 م الخميس 05 ديسمبر 2024

سيارات إسعاف -أرشيفية

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كتب - محمد شعبان:

صدم لاعب الكرة المعروف "رجب.ع" بسيارته الفارهة 3 أشخاص يستقلون دراجة نارية بمركز أوسيم شمال الجيزة، اليوم الخميس.

مأمور مركز أوسيم تلقى إخطارًا من إدارة شرطة النجدة باستقبال أحد المستشفيات 3 مصابين إثر حادث سير بدائرة المركز.

التحريات الأولية بينت أن لاعب الكرة المعروف اصطدم بسيارته بدراجة تقل 3 أشخاص فأطاح بهم على الأرض محدثًا إصابتهم بكدمات وجروح متفرقة بالجسم نقلوا على إثرها للمستشفى.

اللاعب - حتى كتابة هذه السطور- لم يقبض عليه أو يسلم نفسه للشرطة، فيما استعلم رئيس المباحث عن حالة المصابين.

لاعب يدهس اشخاص حادث تصادم مركز أوسيم
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