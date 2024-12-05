الأمن يضبط 7 شركات وهمية بتهمة النصب في برامج سياحية وحج وعمرة

كتب - علاء عمران:

واصلت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية جهودها في ضبط الشركات غير المرخصة التي تستغل المواطنين عبر تنظيم رحلات حج وعمرة وبرامج سياحية وهمية.

وأسفرت الحملة، التي نفذها قطاع الأمن العام، عن ضبط 7 شركات تعمل دون تراخيص، حيث اتهم القائمون عليها بالنصب والاحتيال على المواطنين، والاستيلاء على مبالغ مالية بزعم تنظيم رحلات دينية وسياحية، مستغلين مواقع التواصل الاجتماعي للترويج لأنشطتهم.

وخلال المداهمات، عثرت القوات على جوازات سفر، تأشيرات سفر، إعلانات دعائية، صور تذاكر، برامج سياحية دينية، كشوف مالية، ودفاتر إيصالات تخص الضحايا، في مقرات الشركات التي تبين أنها مستأجرة لفترات مؤقتة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأحيل المتهمون إلى النيابة للتحقيق.