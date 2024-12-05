اختتام مؤتمر قادة الشرطة والأمن العرب بتونس وتوصيات لتعزيز التعاون الأمني

كتب- علاء عمران:

اختتم المؤتمر الثامن والأربعون لقادة الشرطة والأمن العرب، المنعقد في تونس تحت رعاية الرئيس التونسي قيس سعيّد، أعماله بمجموعة من التوصيات المهمة لتعزيز التعاون الأمني العربي والتصدي للتحديات الإقليمية.

شهد المؤتمر، الذي افتتحه وزير الداخلية التونسي خالد النوري، مشاركة واسعة من قادة الشرطة والأمن العرب، بالإضافة إلى ممثلين عن "الأنتربول"، ومؤسسات أمنية دولية وإقليمية، ما يعكس أهمية الحدث في دعم الأمن المشترك.

أبرز المحاور والتوصيات:

مكافحة الجريمة المنظمة والمخدرات: أكد المؤتمر على ضرورة تنظيم حملات توعوية وتعزيز التنسيق بين الدول الأعضاء لمواجهة خطر المخدرات وتأثيراتها السلبية على التنمية والاقتصاد.

التصدي للجرائم الإلكترونية: دعا المشاركون إلى تكثيف برامج التوعية بخطر الاحتيال المالي الإلكتروني وتوفير الموارد اللازمة للأجهزة المتخصصة.

تسريع التحقيقات الرقمية: شدد المؤتمر على أهمية تسريع إجراءات التحقيق في الجرائم الإلكترونية للحفاظ على الأدلة الرقمية وملاحقة الجناة.

كما تم اعتماد توصيات الاجتماعات السابقة للأمانة العامة لعام 2024، مع الإشادة بتجارب أمنية متميزة لبعض الدول الأعضاء، وأحيلت التوصيات إلى مجلس وزراء الداخلية العرب للنظر فيها خلال الدورة المقبلة.