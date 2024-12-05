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البلوجر سوزي الأردنية.. تحرك قضائي جديد بعد تأييد حبسها سنتين

12:46 م الخميس 05 ديسمبر 2024
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كتب- أحمد عادل:

حددت المحكمة المختصة، جلسة 26 ديسمبر الجاري، أولى جلسات نظر الطعن المقدم من البلوجر "سوزي الأردنية" على حكم حبسها سنتين وتغريمها 300 ألف جنيه، على خلفية اتهامها بسب والدها على الهواء بألفاظ خادشة للحياء العام، واستغلال شقيقتها من ذوي الهمم، لتحقيق الأرباح والمشاهدات.

وكان محمد الصفتي، دفاع البلوجر سوزي الأردنية، كشف آخر تطورات الدعوى المقامة ضدها، على خلفية اتهامها بسب والدها على الهواء بألفاظ خادشة للحياء العام، واستغلال شقيقتها من ذوي الهمم، لتحقيق الأرباح والمشاهدات.

وقال الصفتي في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، إن المحكمة المختصة قررت رفض الاستئناف المقدم من البلوجر سوزي الأردنية، وقضت غيابيًا بتأييد حكم محكمة جنح المطرية بالحبس سنتين للمتهمة وغرامة 300 ألف جنيه.

وكانت محكمة جنح المطرية، قضت بمعاقبة البلوجر سوزي الأردنية، صاحبة تريند "الشارع اللي وراه"، بالحبس عامين وغرامة 300 ألف جنيه وكفالة 100 ألف، على خلفيه اتهامها بسبّ والدها على الهواء بألفاظ خادشة للحياء العام، واستغلال شقيقتها من ذوي الهمم، لتحقيق الأرباح والمشاهدات.

سوزي الأردنية تأييد حكم حبسها سنتين تحرك قضائي جديد قضية البلوجر سوزي الأردنية
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