ضبط تشكيل عصابي للاتجار في الأسلحة النارية بالبحيرة

كتب - علاء عمران:

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام في القبض على عنصرين إجراميين لاتهامهما بالاتجار في الأسلحة النارية غير المرخصة.

كشفت التحريات أن المتهمين، وهما عاطلان ولهما سجلات جنائية، شكّلا تشكيلًا عصابيًا تخصص في تجارة الأسلحة والذخائر غير المرخصة، واتخذا من منطقة سكنهما في دمنهور مسرحًا لنشاطهما الإجرامي.

عند مداهمة مكان المتهمين، ضبطت القوات بحوزتهما 2 بندقية خرطوش، و7 قطع من الأسلحة الفردية، إضافة إلى عدد من الطلقات النارية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارٍ عرض المتهمين على النيابة العامة للتحقيق.