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ضبط 14 مليون جنيه من تجار العملة في 24 ساعة

11:45 ص الخميس 05 ديسمبر 2024

تجارة العملة

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كتب - علاء عمران:

وجهت وزارة الداخلية ضربات متواصلة لتجار العملة غير الشرعيين؛ لمكافحة الممارسات التي تؤثر سلبًا على الاقتصاد القومي.

وأسفرت جهود قطاع الأمن العام بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن عن ضبط عدد من القضايا المتعلقة بالاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي، بلغت قيمتها حوالي 14 مليون جنيه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة التحقيق.

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