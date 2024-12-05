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مقتل عاطل بطعنة في البطن بالبدرشين

11:03 ص الخميس 05 ديسمبر 2024

جثة - أرشيفية

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كتب - محمد شعبان:

قتل عاطل بطعنة نافذة في البطن على يد آخر بمركز البدرشين جنوب الجيزة.

تلقى مدير قطاع الجنوب اللواء عاصم أبو الخير إخطارًا من إدارة شرطة النجدة باستقبال المستشفى المركزي جثة ووجود شبهة جنائية.

تحريات رئيس المباحث بينت نشوب مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة بين شخصين بقرية المرازيق، انتهت بمقتل أشرف خلف 39 سنة، بطعنة نافذة في البطن.

ويكثف رجال المباحث جهودهم لضبط المتهم وأداة الجريمة، وتحرر محضر بالواقعة تحت إشراف مدير أمن الجيزة.

مقتل عاطل طعنة في البطن البدرشين
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