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إحالة تشكيل عصابي للجنايات لاتهامه بسرقة الشقق السكينة في روض الفرج

10:40 ص الخميس 05 ديسمبر 2024

محاكمة تعبيرية

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كتب- محمود الشوربجي:

أمرت نيابة روض الفرج، بإحالة تشكيل عصابى مكون من 4 عاطلين تخصص في سرقة الشقق السكنية بدائرة القسم للمحاكمة الجنائية.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، إخطارًا يفيد بتمكن قوات الأمن من ضبط 4 عاطلين "لهم معلومات جنائية" بدائرة قسم شرطة روض الفرج، لارتكابهم واقعة سرقة محتويات شقة بدائرة القسم "بأسلوب كسر الباب"، وبحوزتهم مضبوطات أبرزها مبلغ مالي، عدد من الأجهزة الكهربائية والأثاث المنزلي.

وبمواجهة المتهمين اعترفوا بارتكابهم الواقعة وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.

تشكيل عصابي نيابة روض الفرج سرقة الشقق السكينة روض الفرج
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