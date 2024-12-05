كيف انتهى "مشهد تمثيلي" بمأساة بين كريم وأصدقائه في المخزن المهجور بإمبابة؟



كتب- صابر المحلاوي:

لم يتردد أهالي منطقة إمبابة في محافظة الجيزة، لحظة عندما سمعوا صوت صراخ أحد الأشخاص يستغيث بهم لإنقاذ صديق عمره "حد يلحقنا كريم مات"، إذ هرعوا الجيران إلى المكان، لكنهم صدموا عندما رأوا "كريم" ملقاة على الأرض جثة، والدماء حوله من كل جانب، بعدما أخترقت رأسه "خشبة".

اجتمع الأصدقاء الثلاثة - "أحمد"، "ياسر"، و"كريم" - داخل مخزن قديم كانوا يرتادونه للعب وتبادل الحديث، وفي تلك الليلة، قرروا تصوير مقطع تمثيلي لقناة ناشئة على الإنترنت، جاءت الفكرة تلقائية وكانت "مشهد لشخص مقيد يحاول التحرر في موقف مثير".

جلس كريم، الطالب ذو الـ17 عامًا، على كرسي خشبي قديم، وبدأ أصدقاؤه في تقييده بالحبال بإحكام، أرادوا جعل المشهد واقعيًا، فربطوه بقوة، قائلين: "متقلقش يا كريم، حاول تفك نفسك، شوية وبعدين هنفكك".

لكن المزاح استمر لأكثر من ثلاث ساعات، مع الوقت، بدأ كريم يضيق بالحبال، حاول الأصدقاء فك الحبال، لكنهم عجزوا عن فك العقدة الأخيرة بسهولة، وتركوه ليحاول فك نفسه بينما كانوا منشغلين بترتيب المعدات.

في لحظة محاولة كريم التحرر بنفسه، انقلب الكرسي فجأة وسقط بقوة على الأرض، واخترقت قطعة خشبية حادة رأسه، وتسبب النزيف في وفاته على الفور.

في حالة من الصدمة والرعب، حاول الصديقان مساعدة كريم، لكن كان الأوان قد فات، أسرعا بإبلاغ الشرطة، ظانين أن صدقهم قد ينقذهم، لكن الحقيقة كانت أقسى مما توقعوا.

وصلت قوات الشرطة إلى المكان، ووجدت جثمان كريم في مكان الحادث، وبعد التحقيقات، اعترف أحد المتهمين بالتفاصيل الكاملة، مؤكدا أن ما حدث كان خطأً وغير مقصود.

ألقت الأجهزة الامنية القبض على المتهم، وتوجيه تهمة الإهمال والتسبب في وفاة صديقه، وتكثف الأجهزة الأمنية من جهودها لضبط المتهم الهارب.