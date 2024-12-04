على رأسم أبو بركة والحداد.. من هم المدرجون على قوائم الإرهاب لمدة 5 سنوات؟

كتب- محمد الصاوي:

قررت محكمة الجنايات المنعقدة في غرفة المشورة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، إدراج جماعة الإخوان على قائمة الكيانات الإرهابية لمدة 5 سنوات، وذلك وفقا لقرار 2 و7 لسنة 2024، بناء على طلب النيابة العامة.

كما قررت إدراج 15 متهما من قيادات وأعضاء التنظيم الإخواني على قوائم الإرهاب لمدة 5 سنوات، على أن ينشر ذلك في الجريدة الرسمية.

وجاءت الأسماء المدرجة على قوائم الإرهاب كالتالي: "يحيى السيد موسى، علي أحمد بطيخ، جهاد عصام الحداد، أحمد أبو بركة، أحمد بيومي صبرة، محمد أحمد عبده أحمد، حسانين شعبان شادي، عادل فتحي أبو زيد سليمان، محمد حسن السيد أحمد، أمين السعيد أمين قنديل، أحمد محمد أمين أمين، محمد عبد الله عبد الحليم علي حسين، خالد طارق حسن فؤاد، محمد عبد الحكيم محمد عبد الرحمن عرب، محمد فرحات أبو السعود، أحمد محمد أمين".

كما محكمة جنايات القاهرة- في وقت سابق، قررت رفع أسماء 716 شخصًا من قوائم الإرهاب بناء على طلب النيابة العامة، عن إجراء الأمن الوطني تحريات تكميلية بشأن 808 أشخاص من السابق إدراجهم في نفس القضية التي تحمل رقم 620 لسنة 2018 حصر أمن الدولة العليا، وعلى رأسهم نجم منتخب مصر السابق محمد أبوتريكة المقيم حاليا في قطر.