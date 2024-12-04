أحرقوا جثمانها داخل القبر.. من هي الإعلامية "شيماء جمال" المقتولة على يد زوجها؟

كتب- أحمد عادل

تصدرت قضية الإعلامية "شيماء جمال" المشهد من جديد، بعد أن كشفت المحامية مها أبو بكر، عن تحرك قضائي جديد في القضية، وأنها تقدمت بدعوى تعويض قيمته 30 مليون جنيه ضد زوجها أيمن حجاج المتهم بإنهاء حياتها، وأن التعويض خاص بوالدة شيماء جمال فقط.

من هي الإعلامية "شيماء جمال"؟

الإعلامية "شيماء جمال" هي مذيعة مصرية من مواليد 30 يناير 1980 في محافظة الجيزة، عُرفت عبر تقديمها برنامج عبر قناة فضائية مصرية بإسم "المشاغبة".

وكانت آثارت الإعلامية "شيماء جمال" الجدل عبر برنامجها "المشاغبة"، بعد أن قامت بشم مسحوق أبيض على الهواء ادعت أنه مخدر "الهيروين"، قائلة "أنا وعدت المتصل إني أشم هيروين على الهواء واديني وفيت بوعدي، بس حلوة الشمة أوي"، وتم إيقاف برنامجها لمدة 3 أشهر من قبل نقابة الإعلاميين.

ولقيت الإعلامية "شيماء جمال" مصرعها على يد زوجها "أيمن حجاج" وشريكه "حسين محمد"، بعد استدرجها المتهم الأول إلى مزرعة خاوية بمنطقة المنصورية بدعوى معاينتها لشرائها، وقام بقتلها ودفنها بعد أن وثق جثمانها بسلاسل حديدية بمساعدة شريكه المتهم الثاني.

ماذا قال زوج الإعلامية "شيماء جمال" في تحقيقات النيابة؟

وحصل "مصراوي" على نص تحقيقات القضية رقم ١٠٢٢٩ لسنة 2022 جنايات مركز البدرشين، المتهم فيها "أيمن حجاج"، و"حسين محمد"، بقتل الإعلامية شيماء جمال عمدًا مع سبق الإصرار.

وجاءت في تحقيقات النيابة العامة إن المتهم أقر في تحقيقات النيابة العامة بارتكاب الواقعة، مشيرا أن زوجته المحني عليها كانت دائمة إثارة المشاكل وكثرة طلباتها المالية الفترة الأخيرة وتهديدها له في حالة عدم قدرته على سد احتياجاتها ونفاقتها المُبالغ فيها بإعلان وإشهار زواجهما، نظراً لإخفاء زواجهما عن ذويه مما وضعه تحت ضغط بصفة دائمـة وأنها سبق وهددته في بدء زواجهما بتصوير مقطع فيديو لعلاقتهما الزوجية بالفراش.

حكم محكمة جنايات الجيزة

بعد فاصل من الجلسات، قضت محكمة جنايات الجيزة أول درجة، حضوريًا وبإجماع الآراء وبعد أخذ رآي فضيلة مفتي الجمهورية، بمعاقبة المتهمين "أيمن حجاج" و"حسين محمد"، بالإعدام شنقًا على خلفية إدانتهما بمقتل الإعلامية "شيماء جمال".

حكم محكمة النقض

وأسدلت محكمة النقض، الستار عن الفصل الأخير في قضية مقتل الإعلامية "شيماء جمال"، وقضت برفض الطعن المقدم من المتهمين "أيمن حجاج، وحسين محمد"، في اتهامهما بقتل الإعلامية "شيماء جمال"، وتأييد حكم "الجنايات" بإعدامهما، ليصبح حكما نهائيًا وغير قابل للطعن.