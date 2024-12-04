زوجته وضعت الخطة.. تجديد حبس دجال بتهمة تصوير فتاة في أوضاع مخلة

كتب- صابر المحلاوي:

قرر قاضي المعارضات بمحكمة الجيزة، تجديد حبس "دجال" وزوجته لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وذلك بتهم التعدي على فتاة وتصويرها في أوضاع مخلة بعد إيهامها بعلاجها من السحر وإعادة حبيبها لها في منطقة بولاق الدكرور بالجيزة.

كشفت تحقيقات النيابة العامة، أن "رمضان، ج"، 40 سنة، سباك، و"ندا، م"، 25 سنة، ربة منزل، زوجته، ومالكة صفحة "الشيخة ندا" على التواصل الاجتماعي، اعتادا النصب على المواطنين بحجة العلاج بالسحر.

كانت تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا من أحد الأشخاص يفيد بقيام دجال وزوجته بتصوير ابنته في وضع مخل بالشرف داخل شقة سكنية في بولاق الدكرور، بعد أن تعرفت الفتاة عليه عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، حيث أوهمها المتهم بالعلاج من السحر وإعادة علاقتها العاطفية.

وأظهرت تحريات المباحث أن المتهمة قد استعانت بزوجها لتنفيذ الجريمة، حيث قامت بإعداد خطة للاعتداء على الفتاة وتصويرها في أوضاع مخلة.

بناءً على التحقيقات، تم إلقاء القبض على المتهمين من قبل رجال المباحث، واتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية اللازمة.