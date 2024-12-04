حفروا قبرها وربطوها بالسلاسل.. ماذا حدث بين المذيعة شيماء جمال وزوجها في المزرعة؟

كتب- أحمد عادل:

عادت قضية مقتل الإعلامية "شيماء جمال"، لتصدر المشهد من جديد بعد فترة من تأييد محكمة النقض حكم الإعدام الصادر بحق المتهمين "أيمن حجاج" و"حسين محمد"، بعد أن كشفت المحامية مها أبو بكر، عن تحرك قضائي جديد في القضية.

وقالت المحامية مها أبو بكر، أنها تقدمت بدعوى تعويض قيمته 30 مليون جنيه ضد زوجها أيمن حجاج المتهم بإنهاء حياتها، وإن تعوض الـ 30 مليون جنيه خاص بوالدة شيماء جمال فقط.

القبض على المتهمين بقتل الإعلامية شيماء جمال

في يونيو 2022، مثُل أحد الأشخاص أمام النيابة العامة، مؤكدًا وجود علاقة وثيقة تربطه بزوج الإعلامية شيماء جمال، وأبدى استعداده للإدلاء بأقوال تفيد تورط الزوج في قتلها على خلفية خلافات بينهما. كما أشار إلى مشاهدته ملابسات الجريمة ومعرفته بمكان دفن الجثمان. تحفظت جهات التحقيق على المبلّغ لثبوت مشاركته في ارتكاب الجريمة.

وبعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، نجحت الأجهزة الأمنية في تحديد مكان اختباء المتهم بمحافظة السويس. وجاءت عملية الضبط عقب استخدام التقنيات الأمنية الحديثة، وتكثيف التحريات وجمع المعلومات، تنفيذاً للإذن القضائي الصادر بضبط وإحضار المتهم.

كيف نفذ المتهمان الجريمة؟

جاء في تحقيقات النيابة العامة أن المتهمين اشتريا أدوات لحفر القبر، وأعدا مسدسًا وقطعة قماشية لإحكام قتل المجني عليها وشل مقاومتها، وسلاسل وقيودًا حديدية لنقل الجثمان إلى القبر بعد قتلها، إضافة إلى مادة حارقة لتشويه معالم الجثة قبل دفنها.

وتابعت التحقيقات أنه في اليوم الذي حدداه لتنفيذ مخططهما، استدرج المتهم الأول المجني عليها إلى المزرعة بدعوى معاينتها لشرائها، بينما كان المتهم الثاني في انتظارهما وفقًا للمخطط. وعند وصولها، باغتها المتهم الأول بضربات على رأسها بمقبض المسدس، مما أفقدها اتزانها وأسقطها أرضًا. ثم جثم فوقها، مطبقًا يديه والقطعة القماشية على وجهها حتى كتم أنفاسها. في تلك الأثناء، أمسك المتهم الثاني بها لشل مقاومتها، قاصدين قتلها حتى أيقنا وفاتها، محدثين الإصابات الموصوفة في تقرير الصفة التشريحية التي أودت بحياتها. ثم غلّفوا جثمانها بالقيود والسلاسل، وألقوه في القبر الذي أعدوه مسبقًا، وسكبوا عليه المادة الحارقة لتشويه معالمه.

ماذا قال زوج الإعلامية "شيماء جمال" في تحقيقات النيابة؟

حصل "مصراوي" على نص تحقيقات القضية رقم ١٠٢٢٩ لسنة 2022 جنايات مركز البدرشين، المتهم فيها "أيمن حجاج" و"حسين محمد" بقتل الإعلامية شيماء جمال عمدًا مع سبق الإصرار، والمقرر نظرها أمام محكمة جنايات الجيزة غدًا.

وجاء في تحقيقات النيابة العامة أن المتهم أقر بارتكاب الواقعة، مشيرًا إلى أن زوجته، المجني عليها، كانت دائمة إثارة المشاكل وكثرة طلباتها المالية في الفترة الأخيرة. كما هدَّدته في حال عدم قدرته على تلبية احتياجاتها ونفقاتها المبالغ فيها، خاصة في ما يتعلق بإعلان وإشهار زواجهما. وأضاف المتهم أن زوجته كانت قد أخفته عن ذويه، مما جعله تحت ضغط دائم، كما هددته في بداية زواجهما بتصوير مقطع فيديو لعلاقتهما الزوجية في الفراش.

حكم محكمة جنايات الجيزة

بعد فاصل من الجلسات، قضت محكمة جنايات الجيزة، أول درجة، حضوريًا وبإجماع الآراء، وبعد أخذ رأي فضيلة مفتي الجمهورية، بمعاقبة المتهمين "أيمن حجاج" و"حسين محمد" بالإعدام شنقًا على خلفية إدانتهما بمقتل الإعلامية "شيماء جمال".

حكم محكمة النقض

أسدلت محكمة النقض الستار عن الفصل الأخير في قضية مقتل الإعلامية "شيماء جمال"، وقضت برفض الطعن المقدم من المتهمين "أيمن حجاج" و"حسين محمد" في اتهامهما بقتل الإعلامية "شيماء جمال"، وتأييد حكم "الجنايات" بإعدامهما، ليصبح الحكم نهائيًا وغير قابل للطعن.