حكم قضائي جديد يلزم حسن شاكوش بدفع مؤخر صداق لزوجته السابقة

كتبت- فاطمة عادل:

أصدرت محكمة الأسرة في أكتوبر والشيخ زايد حكمًا نهائيًا في القضية رقم 4353 لعام 2024 لصالح ريم طارق، الزوجة السابقة لمطرب المهرجانات حسن شاكوش، بإلزامه بدفع مؤخر صداق قيمته 300 ألف جنيه.

وكان المحامي ياسر قنطوش، وكيل ريم طارق، قد تقدم باستئناف على حكم سابق يلزم شاكوش بدفع 960 ألف جنيه كنفقة متعة. واعتبرت ريم أن هذا المبلغ لا يتناسب مع حجم الأضرار التي لحقت بها، ولا يعكس الدخل الكبير الذي يحققه شاكوش من حفلاته وأرباحه عبر منصة يوتيوب. ومن المقرر نظر جلسة الاستئناف يوم 11 ديسمبر الجاري.

في وقت سابق، قضت المحكمة بإلزام شاكوش بدفع 20 ألف جنيه شهريًا كنفقة لزوجته السابقة. واستندت دعوى النفقة إلى اتهامات من ريم طارق أكدت فيها تعرضها لسوء معاملة، وإهانة متكررة، وطردها من منزل الزوجية، مع امتناع المطرب عن الإنفاق عليها، مما أدى إلى استحالة استمرار الحياة الزوجية.