"مشوه الجسد وحافي القدمين".. تفاصيل العثور على جثة شاب بالدقي



كتب- صابر المحلاوي:

أمرت نيابة الجيزة بتشريح جثة شاب مجهول الهوية تم العثور عليه مشوه الجسد ومكبل اليدين بالحبال، وملقى في شارع البطل أحمد عبدالعزيز بمنطقة الدقي، لبيان سبب الوفاة وتحديد طبيعة الإصابات وكيفية حدوثها.

كما وجهت النيابة بفحص الآثار المادية المرفوعة من مسرح الجريمة، وتحليل تسجيلات كاميرات المراقبة في محيط الموقع، بجانب إجراء التحريات اللازمة لتحديد هوية المجني عليه وكشف ملابسات الواقعة.

وانتقلت النيابة برفقة خبراء الأدلة الجنائية لمعاينة موقع الحادث ومناظرة الجثمان، الذي تبين إصابته بجروح في الوجه والعين، مع وجود تقييد ليديه وقدميه، حيث عُثر عليه ملقى على ظهره وحافي القدمين.

تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا بالعثور على الجثة، وانتقل المقدم حسام العباسي، رئيس مباحث قسم شرطة الدقي، إلى مكان الواقعة، حيث تم تحرير محضر رسمي بالواقعة.

كما تم نقل الجثمان إلى مشرحة زينهم للتشريح، في الوقت الذي تواصل فيه الجهات المعنية جمع المعلومات ومناقشة شهود العيان لتحديد المتورطين في الحادث.

وتباشر النيابة العامة تحقيقاتها في القضية للوصول إلى تفاصيل الواقعة والمتهمين.