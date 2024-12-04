لتعزيز التعاون القضائي.. رئيس محكمة النقض يستقبل النائب العام الأردني



كتب- صابر المحلاوي:

استقبل المستشار حسني عبداللطيف، رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، الأربعاء، النائب العام الأردني يوسف ذيابات والوفد المرافق له، خلال زيارتهم لمقر النيابة العامة المصرية.

أشاد رئيس محكمة النقض بالعلاقات التاريخية المميزة بين مصر والأردن، مؤكدًا أهمية تبادل وجهات النظر والخبرات لتعزيز التعاون القضائي بين البلدين.

شهد اللقاء حضور عدد من كبار القضاة والمسؤولين القضائيين من الجانبين، حيث تم بحث سبل التعاون المشترك في المجالات القانونية والقضائية، بما يعكس عمق العلاقات المؤسسية بين الدولتين.

تأتي الزيارة كجزء من الجهود لتعزيز العلاقات الثنائية وتطوير الأداء القضائي من خلال تبادل الخبرات والمعارف.