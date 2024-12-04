"قطع في البلعوم وتضرر بالقصبة الهوائية".. كيف أنهي رجل أعمال حياة زوجته بالتجمع؟

كتب- أحمد عادل:

خلافات عائلية بسيطة في لحظة غضب تحولت إلى مأساة، راحت ضحيتها "مرام أ." في العقد الرابع من عمرها، خنقًا على يد زوجها "رجل أعمال" في منطقة التجمع الخامس.

بعد تجربة زواج سابقة رُزقت "مرام" منه بفتاتين قبل الانفصال، ألتقت صاحبة الـ32 عامًا برجل أعمال شهير لديه "طفل" من زوجته الأولى خلال العام الماضي، تبادلا الإعجاب واتفقا على تكوين أسرة جديدة.

خلال تلك المدة لم يكن هناك ما يوحي بتلك النهاية المأساوية، فكالعادة مشادة كلامية حدثت بين الزوجين لكن الزوج فقد هذه المرة السيطرة على الموقف، وتعدى بالضرب على زوجته وأطبق يده على رقبتها حتى كادت تفقد حياتها.

أصيبت الزوجة بسحجات حول عنقها وقطع في البلعوم وتضرر بالقصبة الهوائية، تركها الزوج في تلك الحالة لمدة 5 أيام خشية من افتضاح أمره، ونتيجة لسوء حالتها قرر نقلها إلى المستشفي لتلقي العلاج اللازم.

بعد نقلها للمستشفى خضعت "مرام" لعدة عمليات جراحية، وبعد أيام قليلة لقت مصرعها متأثرة بإصابتها.

وتلقى قسم شرطة التجمع إشارة من المستشفي تفيد باستقبال سيدة تدعى "مرام أ." مصابة بكدمات وأثار خنق أدت لخضوعها لعدة عمليات جراحية، لكنها لقيت مصرعها متأثرة بإصابتها، ووجود شبهة جنائية بالوفاة.

على الفور انتقلت قوة أمنية للمستشفى، وبإجراء التحريات تبين أن وراء الواقعة رجل أعمال زوج المجني عليها؛ بسبب مشادة كلامية نشبت بينهما تطورت إلى مشاجرة قام على أثرها بالتعدي عليها.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من القبض عل ى المتهم، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.