مقتل الإعلامية شيماء جمال.. أسرة الضحية تطلب تعويضًا 30 مليون جنيه بعد تأييدالإعدام

كتب- محمود الشوربجي:

كشفت مها أبو بكر، المحامية دفاع الإعلامية شيماء جمال، أنها تقدمت بدعوى تعويض قيمته 30 مليون جنيه ضد زوجها أيمن حجاج المتهم بإنهاء حياتها، وذلك بعد تأييد محكمة النقض حكم إعدامه في الواقعة.

وقالت مها أبو بكر في تصريحات خاصة لـ "مصراوي"، إن تعوض الـ 30 مليون جنيه خاص بوالدة شيماء جمال فقط.

وكانت محكمة النقض قد قررت في وقت سابق تأييد حكم إعدام المتهمين أيمن عبد الفتاح وحسين الغرابلي، في اتهامهما بإنهاء حياة الإعلامية شيماء جمال ودفنها داخل إحدى المزارع في منطقة البدرشين.

أشارت إلى إمكانية تعديل الدعوى ورفع قيمة التعوض إلى 100 مليون جنيه حال انضمام ابنة الضحية ووالدها إلى الدعوى، موضحة انه يتم التعواصل مع والد الطفلة "جانا" ولي أمر ابنة شيماء جمال وقد ينضم للدعوى قريبًا، في حين لا يوجد تواصل حتى الآن مع والد "شيماء".

لفتت دفاع الإعلامية شيماء جمال، إلى أنها أقامت الدعوى على منظومة وزارة العدل منذ أسبوع تقريبًا، وطالبت بتعويض 30 مليون جنيه ضد زوج "شيماء" أيمن حجاج المتهم بقتلها.

يذكر أن محكمة جنايات جنوب الجيزة قضت بالإعدام شنقًا لأيمن عبد الفتاح، المتهم بإنهاء حياة زوجته الإعلامية شيماء جمال، وشريكه في الجريمة حسين الغرابلي، بعد الاطلاع على رأي مفتي الجمهورية.

يشار إلى أن التحقيقات كانت أظهرت أن زوج المجني عليها، قرر التخلص منها بعد تهديدها له بإفشاء أسرارهما، ومطالبته بمبالغ مالية مقابل صمتها.