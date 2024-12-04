خيانة في بيت العيلة.. الجنايات تقضي بإعدام "بشاير" وعشيقها بالصف



كتب ـ رمضان يونس:

قضت الدائرة الثانية، جنايات جنوب الجيزة، برئاسة المستشار حسين فاضل؛ بإجماع آراء أعضائها بمعاقبة "بشاير"، وعشيقها "أحمد"، بالإعدام شنقًا لاتهامهما بقتل زوج الأولى وشقيق الثاني، كى يخلو لهما الجو لإقامة علاقة آثمة داخل في قرية الودي بالصف جنوب الجيزة؛ بعد أن أبدى المفتي رأيه في إعدامهما.

ترأس هيئة الدائرة برئاسة المستشار حسين فاضل رئيس المحكمة وعضوية المستشارين عبد الرحيم علي علي ومعوض ثروت رجب وأمانة سر خالد شعبان.

كشفت تحقيقات النيابة العامة في القضية رقم ٤٧٧١ لسنة ٢٠٢٤ جنايات الصف المُقيدة برقم ١٤٤٥ لسنة ٢٠٢٤ كلي جنوب الجيزة، أن "أحمد.ص" و"بشاير.ع"، لأنهما في يوم 8 فبراير 2024، قتلا المجني عليه "كامل.ص"، شقيق الأول وزوج الثانية، عمدًا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتا النية وعقدا العزم المصمم على قتله لعلاقة آثمة نشأت بين زوجة المجني عليه وشقيق زوجها، فاعدا لذلك الغرض بأن دست له المتهمة الثانية"بشاير" السُم بطعامه، وما أن خارت قواه وظهرت عليه علامات الإعياء لم يستكنا بل استتبع ذلك بتطويق عنقه بقطعة قماشية قاما بجذب طرفيها بكامل قواهما قاصدين من ذلك قتله، فأحدث إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته خنقاً على النحو المبين بالتحقيقات.

وذكرت تحريات رجال البحث الجنائي حسب ما جاء بأوراق الدعوى، أنه وجود علاقة آثمه نشأت فيما بين "بشاير" وشقيق زوجها "أحمد" فعقدا العزم على التخلص من الزوج، بأن رسما خطة لقتله بسم قاتل، وفق ما اتفقا عليه العشيقان فقدمت الزوجة المتهمة الثانية لزوجها "كامل" طعام يحوي بداخله ما اعداه السم، وما أن أنهى طعامه حتى شعر بإعياء شديد، فهاتفت الزوجة عشيقها المتهم الأول ـ شقيق الزوج- الذي حضر للمسكن وقاما سويا بتطويق عنقه برباط قماش كان يرتديه المتهم الأول وجذبا طرفيه بكامل قواهما حتى وافته المنية وعقب ذلك قام المتهم الأول بنقله إلى أحد المستشفيات للإلحاق به من الموت محاولاً إخفاء جرمُة و إظهار حدوث الوفاة بشكل طبيعي وإبعاد الشبهة الجنائية عنهما.

وأحال المستشار محمود غيطاس المحامي العام الأول لنيابة جنوب الجيزة الكلية، المتهمة وعشيقها إلى محكمة الجنايات العاجلة، لاتهامهما بقتل زوج الأولى وشقيق الثاني والتي أدانتهما المحكمة بالإعدام شنقًا بعدما أبدى رأي المفتي في إعدامهما.