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النيابة تستمع لأقوال شقيق ضحية زوجها بالتجمع الخامس

05:51 م الأربعاء 04 ديسمبر 2024

تعبيرية عن حبس متهم

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كتب- أحمد عادل:

تستمع نيابة التجمع الخامس، لأقوال شقيق المجني عليها "مرام أ."، والتي لقيت مصرعها على يد زوجها خنقًا داخل مسكنهما بسبب خلافات عائلية، للوقوف على معلوماته عن الواقعة.

وكان قرر قاضي المعارضات بالتجمع الخامس، تجديد حبس رجل أعمال، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، على خلفية اتهامه بقتل زوجته خنقًا بسبب خلافات عائلية.

وقررت جهات التحقيق عرض المتهم على الطب الشرعي، لبيان مدى تعاطيه مواد مخدرة من عدمه.

تفاصيل الواقعة عندما تلقى قسم شرطة التجمع إشارة من المستشفى تفيد باستقبال سيدة تدعى "مرام أ." مصابة بكدمات وأثار خنق أدت لخضوعها لعدة عمليات جراحية، لكنها لقيت مصرعها متأثرة بإصابتها، ووجود شبهة جنائية بالوفاة.

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية للمستشفي، وبإجراء التحريات تبين أن وراء الواقعة، رجل أعمال زوج المجني عليها بسبب مشادة كلامية نشبت بينهما تطورت لمشاجرة قام على بالتعدي عليها، وتمكنت الأجهزة الأمنية من القبض عليه، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.

نيابة التجمع الخامس ستمع لأقوال شقيق ضحية زوجه قيت مصرعها على يد زوجها نقًا
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