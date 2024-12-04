مصرع عنصرين إجرامين في تبادل إطلاق نار مع الشرطة في أسيوط







كتب- علاء عمران:

أعلنت وزارة الداخلية، مصرع عنصرين إجراميين شديدى الخطورة في تبادل إطلاق نار مع قوات الأمن في أسيوط؛ وذلك خلال حملة أمنية استهدفتهما بعد ورود معلومات وتحريات تؤكد نشاطهما في الاتجار بالمواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة.

وأفادت التحريات أن المتهمين كانا سبق اتهامهما في قضايا عدة، أبرزها الشروع في القتل، حيازة المخدرات، حيازة سلاح بدون ترخيص، وإطلاق أعيرة نارية، كما أنهما محكوم عليهما بالسجن المؤبد والسجن في عدد من القضايا.

أثناء محاولة ضبطهما، بادرا بإطلاق النار على القوات، ما دفع الأمن للرد عليهما، وأسفر التعامل عن مقتلهما في الموقع.

وبتفتيش الموقع، ضبطت القوات بحوزتهما 6 قطع أسلحة نارية، شملت رشاش جرينوف، بندقيتين آليتين، بندقيتين خرطوش، وطبنجة. كما عُثر على كمية كبيرة من المخدرات بلغت 150 كيلو جرامًا من مخدر البانجو، و4.5 كيلو جرام من الحشيش، وكيلو جرام ونصف من الشابو، وكمية من الهيروين، بالإضافة إلى عدد من الأقراص المخدرة.

قُدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالي 2 مليون جنيه. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وجارٍ استكمال التحقيقات.