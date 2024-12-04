صور| رئيس مجلس الدولة يزور البابا تواضروس الثاني في المقر البابوي

كتب- أحمد أبو النجا:

قام المستشار أحمد عبود، رئيس مجلس الدولة، بزيارة قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية في المقر البابوي بالعباسية، مؤكدًا أهمية تعزيز التعاون القضائي بين مجلس الدولة والكنيسة الأرثوذكسية.

وأعرب المستشار أحمد عبود عن اعتزازه بالدور الوطني الكبير للكنيسة المصرية، وعلى رأسها قداسة البابا تواضروس الثاني، مشيرًا إلى أن الكنيسة المصرية - فضلًا عن مكانتها الروحية المحلية والإقليمية والدولية - تحتل مكانة خاصة في قلب كل مصري، نظرًا لإسهاماتها في تعزيز وحدة الصف الوطني، وتشجيع ثقافة الحوار والمواطنة، وإعلاء مصلحة الوطن في كافة المراحل المفصلية التي مرت بها البلاد.

وأكد رئيس مجلس الدولة وجود حرص مشترك بين المجلس والكنيسة على توطيد أواصر التعاون، خاصة في مجالات الثقافة القانونية والمعرفية، مشيرًا إلى أن هذا التعاون يعد نهجًا أصيلًا لدى مجلس الدولة، الذي يسعى إلى بناء جسور التعاون مع كافة المؤسسات الثقافية والعلمية والأكاديمية والروحية بما يخدم مصلحة الوطن.

من جانبه، رحب قداسة البابا تواضروس الثاني بزيارة المستشار أحمد عبود، معربًا عن تقديره الكبير لمجلس الدولة، ومؤكدًا أن قضاة المجلس يؤدون رسالة سامية في تحقيق العدالة وإنصاف المظلومين وأصحاب الحقوق.

وأشار إلى أن السلطة القضائية المصرية، وفي قلبها قضاء مجلس الدولة، بتقاليدها الراسخة وشموخها وإيمانها العميق بقيمة العدالة، تمثل حجر الأساس لاستقرار الدولة والمجتمع، وتبعث الاطمئنان لدى جميع المواطنين.