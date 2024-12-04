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ضبط شبكة تهريب مخدرات بقيمة 12 مليون جنيه في جنوب سيناء والإسكندرية

12:43 م الأربعاء 04 ديسمبر 2024

ضبط متهمين-أرشيفية

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كتب- علاء عمران:


تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من إحباط عملية كبيرة للاتجار في المواد المخدرة، حيث تم ضبط 3 عناصر إجرامية في محافظتي جنوب سيناء والإسكندرية. هؤلاء الأفراد كانوا يخططون لتوزيع كميات ضخمة من مخدر الحشيش في مختلف المناطق، مستغلين مواقعهم لتنفيذ أنشطتهم غير القانونية.

وبناءً على معلومات دقيقة وتحريات معمقة من الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع الجهات الأمنية المختصة، تم إعداد الأكمنة اللازمة التي أسفرت عن ضبط المتهمين وبحوزتهم 152.5 كيلو جرام من مخدر الحشيش، تبلغ قيمتها أكثر من 12 مليون جنيه.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين وتولت النيابة التحقيق.

وزارة الداخلية المواد المخدرة الاتجار في المواد المخدرة
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