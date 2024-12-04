الأمن الاقتصادي يضبط 7 آلاف قضية ضرائب وسرقة تيار كهربائي خلال 24 ساعة

كتب- علاء عمران

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها الأمنية المكثفة لمكافحة الجريمة وملاحقة كافة الأنشطة الإجرامية التي تهدد الأمن العام. وفي إطار هذه الجهود، أسفرت حملات قطاع الأمن الاقتصادي خلال الـ 24 ساعة الماضية عن نتائج ملموسة في عدة مجالات.

تمكنت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء من ضبط 6721 قضية تتعلق بسرقة التيار الكهربائي ومخالفات شروط التعاقد، مما يعكس حرص الوزارة على التصدي لهذه الأنشطة غير القانونية التي تؤثر سلبًا على الاقتصاد الوطني.

كما تمكنت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات من ضبط 1372 قضية متنوعة تخص مخالفات مرفق مترو الأنفاق ومحطات السكك الحديدية وداخل القطارات.

وفي مجال مكافحة التهرب الضريبي، ضبطت الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم 468 قضية، شملت مخالفات في الضرائب العامة والجمارك، بالإضافة إلى تحريات عن مدينين لمصلحة الضرائب.

تواصل وزارة الداخلية تكثيف هذه الحملات في جميع أنحاء الجمهورية لضمان ضبط الأمن وتحقيق الاستقرار.