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الداخلية تكشف حقيقة قيام أجنبي باستضافة لاجئين داخل شقة بمدينة نصر

12:14 م الأربعاء 04 ديسمبر 2024

أرشيفية

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كتب- علاء عمران:

تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية من كشف ملابسات ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن قيام شخص أجنبي بشراء وحدة سكنية في مدينة نصر، وتحويلها إلى نشاط تجاري والتعدي على الطريق، فضلاً عن استضافته لاجئين غير حاصلين على إقامة.

وأوضحت التحريات أن الشخص المعني قام بالفعل بتعديل النشاط وفقًا للإجراءات الإدارية المطلوبة، ولم تُرصد أي مخالفات قانونية. كما تبين أن جميع العاملين معه يحملون إقامات سارية وجوازات سفر سليمة.

جرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة وتوت النيابة التحقيق.

وزارة الداخلية مدينة نصر نشاط تجاري
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