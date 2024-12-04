خلاف على الأجرة بين سائق وسيدة ينتهي ببلاغ للأمن في القاهرة

كتب- علاء عمران:

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية حقيقة ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن ادعاء سيدة تعرضها للإساءة من قبل سائق يعمل بإحدى شركات النقل الذكي، بسبب خلاف حول أجرة التوصيل.

وتبين من التحقيقات أن السيدة تقدمت ببلاغ رسمي، وأكد السائق عند استدعائه أن الخلاف نشأ نتيجة زيادة مدة الرحلة، مما أدى إلى رفع قيمة الأجرة عن السعر المتفق عليه مسبقًا.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وباشرت النيابة التحقيق.