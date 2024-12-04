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ضبط 9 شركات وهمية احتالت على المواطنين برحلات حج وعمرة

11:47 ص الأربعاء 04 ديسمبر 2024

الحج

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كتب- علاء عمران:
تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية من ضبط 9 شركات ومكاتب سياحية غير مرخصة تورطت في عمليات نصب واحتيال على المواطنين، بادعاء تنظيم رحلات حج وعمرة وبرامج سياحية مختلفة.

وكشفت تحريات قطاع الأمن العام أن هذه الكيانات الوهمية استولت على مبالغ مالية كبيرة من الضحايا، وروّجت لنشاطها عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وتبين أن القائمين على هذه الشركات كانوا يستأجرون مقرات مؤقتة لإدارتها، لإيهام المواطنين بأنها شركات مرخصة.

وعثر الأمن بحوزتهم على أختام مزورة، وصور جوازات سفر، وتذاكر طيران، بالإضافة إلى دفاتر إيصالات نقدية وبرامج وهمية للعمرة. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتهمين.

الحج العمرة شركات سياحة
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