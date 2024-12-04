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ضربه بالقلم.. محاكمة متهم تسبب في وفاة حما شقيقته بسبب خلافات عائلية اليوم

04:02 ص الأربعاء 04 ديسمبر 2024

تعبيرية عن محاكمة

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كتب- محمود الشوربجي:

تنظر محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم العباسية، اليوم الأربعاء، جلسة محاكمة متهم تسبب في وفاة والد زوج شقيقته، بعدما وجه له لكمة أودت بحياته بسبب خلافات عائلية بين الطرفين.

ووجهت النيابة العامة للمتهم "محمد. ز" (28 عامًا) في القضية رقم 1270 لسنة 2024 جنايات الساحل، أنه ضرب المجني عليه "جمال"، كونه "حما شقيقته"، عمدًا إثر مشادة كلامية بينهما، حيث صفعه على وجهه ثم ضربه بلكمة في عينه اليسرى، مما أحدث إصابته الموصوفة في تقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته. ورغم أنه لم يقصد قتله، إلا أن الضرب أدى إلى وفاته.

محكمة جنايات شمال القاهرة النيابة الصفة التشريحية النيابة العامة
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