محاكمة 271 متهما بقضية "حسم 2 ولواء الثورة ".. اليوم

كتب- مصراوي:

تنظر المحكمة المختصة، المنعقدة بمجمع محاكم طره، اليوم الأربعاء، جلسة محاكمة 271 متهما فى قضية "حسم ولواء الثورة".

وجهت النيابة العامة للمتهمين بقضية حسم 2، تهم اغتيال النقيب إبراهيم عزازي شريف، والاشتراك في الهجوم على كمين أمني بمدينة نصر، ما أسفر عن مقتل 7 من أفراد الشرطة والهجوم على سيارة شرطة.

وأسندت للمتهمين بقضية "لواء الثورة"، الانضمام لتنظيم إرهابي، يستهدف دور عبادة الأقباط، ورجال الجيش والشرطة والقضاء.