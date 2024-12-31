الداخلية تكشف حقيقة سحب رخصة سائق داخل مطار القاهرة

كتب - علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات ما تم تداوله على إحدى الصفحات عبر مواقع التواصل الإجتماعى بشأن إدعاء قائد سيارة أجرة بقيام رجال الشرطة بإستيقافة بمحيط مطار القاهرة وسحب الرخص منه بالرغم من سريانها وعدم ارتكابه أية مخالفة.

بالفحص تبين عدم صحة الواقعة، وأن حقيقتها تتمثل فى تجول الشاكى داخل ميناء القاهرة الجوى للبحث عن راكب فى غير الموقف بالمخالفة للتعليمات المنظمة لعمل سيارات الأجرة بالميناء، وتم تحرير مخالفة مرورية له وسحب رخصة القيادة بالإيصال اللازم.

وتمت كافة الإجراءات فى إطار من القانونية والشفافية.