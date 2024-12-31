صوروا مشهدا تمثيليا لضرب متهمين.. القبض على منتحلي صفة رجال شرطة

كتب - علاء عمران:

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، القبض على المتهمين بانتحال صفة رجال الشرطة وتصوير مشهد تمثيلي التعدي على متهمين.

تابعت أجهزة وزارة الداخلية، تداول بعض مقاطع الفيديو عبر إحدى الصفحات الشخصية على مواقع التواصل الإجتماعى تتضمن مشاهد تمثيلية يظهر خلالها صاحب الصفحة وبصحبته 3 أخرين أثناء قيامهم بأدوار أفراد شرطة ومتهمين يتعرضوا للضرب.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط صاحب الصفحة والثلاثة الظاهرين معه فى مقاطع الفيديو، أقروا بقيامهم بتصوير مقاطع الفيديو ونشرها بهدف زيادة أعداد المتابعين وتحقيق نسب مشاهدة مرتفعة وأرباح مادية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجاري العرض على النيابة العامة.