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التحقيق في العثور على جثة شاب بأحد شوارع المطرية

07:24 م الثلاثاء 31 ديسمبر 2024

جثة علي الطريق - أرشيفية

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كتب- محمود الشوربجي:

تباشر نيابة المطرية الجزئية، اليوم، التحقيق في واقعة العثور على جثة شاب متوفى، بأحد الشوارع، وتستمع لأقوال شهود العيان.

وتلقى قسم شرطة المطرية، بلاغًا من أحد المستشفيات، يفيد باستقباله جثة شاب عثر عليه متوفى بأحد شوارع المنطقة.

ودلت التحريات الأولية أن الشاب لقى مصرعه نتيجة إصابته بهبوط حاد في الدورة الدموية.

تم نقل الجثة إلى المشرحة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة للعرض على النيابة للتحقيق.

نيابة المطرية الجزئية وفاة شاب جثة على الطريق المطرية
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