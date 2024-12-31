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تغريم المطرب مصطفى كامل 10 آلاف جنيه بتهمة السب والقذف

03:05 م الثلاثاء 31 ديسمبر 2024

المطرب مصطفى كامل

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كتب- صابر المحلاوي:

أصدرت محكمة جنح عابدين، اليوم الثلاثاء، حكمًا بتغريم المطرب مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، مبلغ 10 آلاف جنيه، لإدانته بواقعة سب وقذف أحد أعضاء نقابة المهن الموسيقية.

تقدم عضو بنقابة المهن الموسيقية ببلاغ إلى قسم شرطة عابدين، اتهم فيه مصطفى كامل بالسب والقذف أثناء انعقاد مؤتمر صحفي داخل مقر النقابة.

وأكدت التحريات صحة البلاغ المقدم، حيث أظهرت شهادة الشهود أن نقيب الموسيقيين قام بتوجيه إساءات وعبارات قذف ضد العضو المتقدم بالبلاغ.

بناءً على نتائج التحريات والأدلة الموثقة، تم إحالة القضية إلى محكمة الجنح للنظر فيها.

المطرب مصطفى كامل نقابة المهن الموسيقية مصطفى كامل محكمة الجنح مؤتمر صحفي
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