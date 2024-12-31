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حريق داخل مطعم سوري شهير بالدقي

03:02 م الثلاثاء 31 ديسمبر 2024

سيارة إطفاء

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كتب- محمد شعبان:

اندلع حريق داخل مطعم سوري بحي الدقي، في وسط الجيزة، اليوم الثلاثاء.

تلقى مأمور قسم شرطة الدقي، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة من مطعم بشارع الدقي.

وعلى الفور، دفع مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بسيارات الإطفاء بقيادة نائبه، بالتنسيق مع قطاع الشمال.

وتبين بالفحص أن الحريق نشب في جريل مطعم "شاورما الريم" أسفل عقار مكون من 6 طوابق، وتمت السيطرة على الحريق وإخماده بالكامل دون إصابات.

حريق داخل مطعم مطعم سوري الحماية المدنية شاورما الريم حريق
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