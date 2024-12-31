​حقيقة فرض رسوم إضافية على الغرامات المرورية؟ اللواء مدحت قريطم يجيب

كتب- صابر المحلاوي:​

تشهد الطرق تطورًا كبيرًا في منظومة الأمان المروري بفضل التقنيات الحديثة التي تم اعتمادها، ومنها أجهزة الرادار المتطورة القادرة على رصد مخالفات السائقين بدقة.

ومع دخول هذه التقنيات حيز التنفيذ، ظهرت تساؤلات عديدة بين المواطنين حول ما إذا كانت هناك رسوم جديدة فرضتها المرور خلال الآونة الأخيرة. وفي هذا السياق، تواصلت "مصراوي" مع خبير أمني للإجابة عن هذه التساؤلات وتوضيح آلية عمل منظومة الرادار الحديثة، وكيف تسهم في رصد المخالفات وتحقيق الانضباط المروري.

وأكد اللواء مدحت قريطم، مساعد وزير الداخلية الأسبق، أنه لا توجد أي رسوم جديدة تم فرضها مؤخرًا، مشيرًا إلى أنه لا يتم زيادة الرسوم إلا من خلال قانون رسمي.

وأضاف "قريطم" في تصريح خاص لمصراوي، أن ما تم تداوله بشأن زيادة الرسوم يتعلق بمخالفات ارتكبها قائد المركبة وتم تحديد غراماتها من قبل النيابة، وأن هذه الغرامات لا تمثل أي رسوم جديدة، موضحًا أن كل الإجراءات تتم وفقًا للقانون المعمول به.

وفي وقت سابق، أوضح اللواء مدحت قريطم أن وجود شرخ في زجاج السيارة يعد مخالفة مرورية، خاصة إذا كان الشرخ في الزجاج الأمامي ويؤثر على رؤية السائق، ما يشكل خطرًا على سلامة القيادة.

وأشار قريطم إلى أن أجهزة الرادار المنتشرة على الطرق لا ترصد شروخ الزجاج، حيث تقتصر مهامها على مراقبة السرعة وتجاوز الإشارات وغيرها من المخالفات المرورية.

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