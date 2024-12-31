بـ"رخصة مزورة".. الداخلية تكشف ملابسات واقعة شراء سيارة "أون لاين"

كتب- علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، عن ملابسات بلاغ تقدم به مواطن مقيم بمحافظة الجيزة، يتضرر فيه من شراء سيارة برخصة تسيير مزورة عبر أحد مواقع التسوق الإلكتروني.

كان قسم شرطة 15 مايو بمديرية أمن القاهرة، تلقى بلاغًا من أحد الأشخاص (مقيم بمحافظة الجيزة)، الذي أفاد بشرائه سيارة من شخص آخر (مقيم بمحافظة أسيوط) عبر الإنترنت. حيث تم اللقاء بين الطرفين في دائرة القسم، واتفق الأخير مع المشتري على إحضار الأوراق في اليوم التالي، إلا أنه تنصل من الاتفاق.

وبالفحص، تبين أن رخصة التسيير الخاصة بالسيارة مزورة، وبالكشف الفني على اللوحات المعدنية المثبتة على السيارة، تبين أنها تخص سيارة أخرى.

وأظهرت التحريات أن وراء ارتكاب الواقعة عاملين في معرض سيارات بدائرة قسم شرطة حلوان (مقيمان بمحافظة الجيزة).

عقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهمين، وبحوزتهما مبلغ مالي، شهادة مخالفات للسيارة، توكيل بيع غير مختوم، وبطاقة شخصية باسم شخص آخر عثر عليها بالطريق العام.

بمواجهتهما، اعترفا بارتكاب الواقعة، وأوضحا تحصلهما على السيارة من تاجر سيارات في محافظة المنيا (محبوس على ذمة إحدى القضايا)، الذي قام بتزوير رخصة تسيير السيارة لهما باستخدام البطاقة الشخصية المشار إليها.

كما أقر المتهمان بارتكاب واقعة نصب أخرى على شخص (مقيم بمحافظة جنوب سيناء)، عبر عرض ذات السيارة عليه، وتحصلا منه على مبلغ مالي.

تم استدعاء المجني عليهما، وتعرفا على المتهمين، واتهموهما بالنصب عليهما، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.