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بتهمة النصب.. الداخلية تضبط 5 شركات سياحية بدون ترخيص

01:50 م الثلاثاء 31 ديسمبر 2024

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كتب- علاء عمران:

تواصل أجهزة وزارة الداخلية اتخاذ الإجراءات القانونية حيال عدد من الشركات والمكاتب السياحية "بدون ترخيص"، والتي أسفرت جهودها عن ضبط 5 شركات ومكتب خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام قيام 5 شركات سياحية ومكتب "بدون ترخيص" بالنصب والاحتيال على المواطنين، حيث استولوا على مبالغ مالية بزعم تنظيم برامج سياحية مختلفة وإيهامهم بأنها شركات سياحية مرخصة "على خلاف الحقيقة". كما قاموا بالترويج لنشاطهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، واستخدموا مقرات لإدارتها في شقق مستأجرة لفترات مؤقتة.

عقب تقنين الإجراءات، تم ضبط القائمين على إدارتها، وعُثر بداخل تلك الشركات والمكاتب على عدد من المضبوطات، أبرزها: (أختام خاصة بالشركات والمكاتب، صور جوازات سفر لأجانب، تذاكر طيران، مجموعة من كروت الدعاية، تأشيرات زيارة، دفاتر إيصالات استلام نقدية، برامج عمرة).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارٍ عرض المتهمين على النيابة العامة.

وزارة الداخلية كروت الدعاية تأشيرات زيارة دفاتر إيصالات
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