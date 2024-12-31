الداخلية تكشف حقيقة اختطاف أطفال للاتجار بأعضائهم في المحافظات

كتب- علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات تداول مقطع فيديو يتضمن ادعاء أحد الأشخاص بوجود حالات اختطاف أطفال بعدد من المحافظات للاتجار بأعضائهم.

كانت أجهزة الأمن رصدت تداول مقطع فيديو عبر أحد الحسابات الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي يتضمن ادعاء أحد الأشخاص وجود حالات اختطاف أطفال بعدد من المحافظات للاتجار بأعضائهم.

بالفحص تبين عدم وجود بلاغات بشأن ما تضمنه مقطع الفيديو، وتم تحديد وضبط القائم على النشر "فني كهربائي".

بمواجهة المتهم إعترف باختلاقه الواقعة لرغبته في الحصول على نسب مشاهدة عالية وتحقيق مكاسب مادية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.





