بأسلوب "كسر الزجاج".. سقوط عصابة سرقة السيارات في القاهرة

كتب- علاء عمران:

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، إخطارًا يفيد بضبط تشكيل عصابي مكون من شخصين (عاطلان، أحدهما له معلومات جنائية سابقة)، تخصص نشاطهما الإجرامي في ارتكاب وقائع السرقات من داخل السيارات باستخدام أسلوب "كسر الزجاج".

بمواجهتهما، اعترفا بارتكاب 7 وقائع سرقة بالطريقة ذاتها. وبإرشادهما، تم ضبط المسروقات ومبالغ مالية ناتجة عن نشاطهما الإجرامي.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارٍ عرضهما على النيابة العامة للتحقيق.