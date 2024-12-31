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استقطاب الفتيات وتصويرهن.. ضبط مدير مكتب "كاستينج" غير مرخص بالجيزة

12:50 م الثلاثاء 31 ديسمبر 2024

تعبيرية

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كتب- علاء عمران:
تمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط المدير المسؤول عن مكتب "كاستينج" غير مرخص بمحافظة الجيزة، في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة جرائم التعدي على حقوق الملكية الفكرية.
كشفت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة، عن قيام أحد الأشخاص بإنشاء وإدارة مكتب "كاستينج" دون ترخيص في دائرة قسم شرطة الدقي.
وأوضحت التحريات أن المتهم كان يستقطب الشباب والفتيات لتصوير مقاطع فيديو دون الحصول على إجازة رقابية، مستخدمًا معدات تصوير محملة بمصنفات سمعية وبصرية غير مرخصة، في مخالفة صريحة للقانون.
بعد اتخاذ الإجراءات القانونية والتنسيق مع الجهات المعنية، تم استهداف المكتب وضبط المدير المسؤول. وأسفر التفتيش عن العثور على استوديو تصوير مجهز بكاميرا رقمية تحتوي على وحدة تخزين محمل عليها عدد من الفيديوهات الخاصة براغبي التمثيل من مختلف الأعمار والجنسيات.
بمواجهة المتهم، اعترف بارتكابه الواقعة بغرض تحقيق مكاسب مادية. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.

الأجهزة الأمنية مكتب كاستينج محافظة الجيزة وزارة الداخلية
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