مدرس روّج الشائعة.. حقيقة ضبط تشكيل عصابي للاتجار بالأعضاء البشرية

كتب- علاء عمران:

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تم تداوله على أحد الحسابات بمواقع التواصل الاجتماعي بشأن ادعاء أحد الأشخاص ضبط الأجهزة الأمنية مؤخرًا تشكيلًا عصابيًا للاتجار بالأعضاء البشرية.

وأوضحت وزارة الداخلية، بعد المتابعة، أن الخبر المشار إليه قديم، حيث سبق تداوله عام 2021 عقب ضبط الأجهزة الأمنية 10 أشخاص اتُّخذت بحقهم الإجراءات القانونية لقيامهم بزراعة الكلى خارج الإطار القانوني. وتم ذلك من خلال استقطاب المتبرعين لنقل إحدى كليتيهم إلى مرضى يعانون من الفشل الكلوي مقابل مبالغ مالية.

وأمكن تحديد وضبط القائم على الصفحة التي نشرت الخبر المُضلل، وتبيّن أنه مدرس مقيم بمحافظة القليوبية. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه لترويجه ادعاءات كاذبة.